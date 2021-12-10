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    Індексація пенсій у 2022 році: наскільки зростуть виплати

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    Коефіцієнт індексації у 2022 році має становити 12-13% - Індексація пенсій у 2022 році: наскільки зростуть виплати

    Коефіцієнт індексації у 2022 році має становити 12-13%

    фото з відкритих джерел

    На індексацію спрямують понад 200 млрд грн

    У березні 2022 року в Україні буде проведено чергову індексацію пенсійних виплат, на що у схваленому Верховною Радою законі про держбюджет на 2022 рік передбачено 200,6 млрд гривень.

    Як уточнює ресурс «На пенсії», індексація проводиться на основі показників 50% від інфляції за попередній рік і зростання середніх зарплат.

    Якщо враховувати, що заробітна плата до кінця 2021 року зросте на 15%, а інфляція становитиме 11%, коефіцієнт індексації у 2022 році має становити 12-13%.

    Нагадаємо, у грудні після чергового пенсійного нововведення середня пенсія в Україні становитиме 3980 грн. Отож практично виконано обіцянку Мінсоцполітики про те, щоб довести середній розмір виплати пенсіонерам до 4 тисяч гривень. Пенсії збільшилися на 546 гривень або ж на 16% порівняно з груднем 2020 року, коли середня сума на руки становила 3434 гривень.

    Раніше стало відомо про деталі зростання пенсій: хто з січня отримуватиме 6 тис. грн, а кому у березні додадуть 500.

    Крім того, відбулося підвищення пенсій у грудні: хто отримає максимальну виплату.

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    Теги: інфляція Держбюджет пенсія
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    Індексація пенсій у 2022 році: наскільки зростуть виплати