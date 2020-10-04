У вересні держбюджет виконано на 115%, – Шмигаль



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Недобір доходів до бюджету скоротився на 29 млрд грн

Шмигаль заявляє, що до кінця року держбюджет буде повністю виконаний

Вересень став четвертим місяцем підряд, коли держбюджет виконується, при цьому у вересні за доходами його виконано на 115%.

Кабінет міністрів за підсумками вересня зменшив фактичні недонадходження до держбюджету в порівнянні з плановими на 29,2 млрд грн. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«У квітні недовиконання держбюджету становило 41 млрд грн, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу тільки 11,8 млрд грн», – зазначив він.

За словами прем’єра, вересень став четвертим місяцем підряд, коли держбюджет виконується, при цьому у вересні за доходами його виконано на 115%.

«Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року і на 10,1 млрд грн більше нормативу», – уточнив він. Шмигаль також заявив, що до кінця року держбюджет буде повністю виконаний.

Як повідомлялося, Верховна Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік 20 жовтня.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

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