Укрзалізниця відкрила продаж квитків з Тернополя і закрила посадку в Сумах



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Маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця

До зміни епідемічної ситуації поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на десять поїздів зі станції Тернопіль. Про це йдеться на сайті підприємства.

Зокрема, для пасажирів, які мають намір мандрувати з Тернополя, доступні наступні поїзди:

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 21/22 Харків —Трускавець;

№ 41/42 Дніпро —Трускавець;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 86/85 Львів — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів.

Також Укрзалізниця закрила продаж квитків зі станції Суми на такі поїзди:

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 45/46 Лисичанськ — Ужгород;

№ 779/780 Суми — Київ, Вінниця.

Зазначається, що до зміни епідемічної ситуації поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка буде здійснюватися встановленим порядком.

Маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача.

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