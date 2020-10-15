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    Укрзалізниця відкрила продаж квитків з Тернополя і закрила посадку в Сумах

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    Маршрут поїзда № 779/780 Суми &mdash; Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля &mdash; Київ, Вінниця - Укрзалізниця відкрила продаж квитків з Тернополя і закрила посадку в Сумах
    Маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця

    До зміни епідемічної ситуації поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів

    Укрзалізниця відкрила продаж квитків на десять поїздів зі станції Тернопіль. Про це йдеться на сайті підприємства.

    Зокрема, для пасажирів, які мають намір мандрувати з Тернополя, доступні наступні поїзди:

    № 12/11 Одеса — Львів;

    № 21/22 Харків —Трускавець;

    № 41/42 Дніпро —Трускавець;

    № 49/50 Київ — Трускавець;

    № 81/82 Київ — Ужгород;

    № 86/85 Львів — Новоолексіївка;

    № 108/107 Одеса — Ужгород;

    № 110/109 Львів — Херсон;

    № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

    № 715/716 Київ — Львів.

    Також Укрзалізниця закрила продаж квитків зі станції Суми на такі поїзди:

    № 21/22 Харків — Трускавець;

    № 45/46 Лисичанськ — Ужгород;

    № 779/780 Суми — Київ, Вінниця.

    Зазначається, що до зміни епідемічної ситуації поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка буде здійснюватися встановленим порядком.

    Маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.

    У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача.

    Як повідомлялося 12 жовтня, «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр.

    Кабмін Суми Укрзалізниця потяг Тернопіль карантин
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