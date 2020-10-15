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    Економіка та фінанси

    Профспілка вуглевидобувників просить прем’єра не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів

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    Працівники Профспілки вуглевидобувної галузі України написали Шмигалю відкритого листа - Профспілка вуглевидобувників просить прем’єра не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів
    Працівники Профспілки вуглевидобувної галузі України написали Шмигалю відкритого листа

    «Додаткове навантаження на галузь погіршить фінансову стійкість всіх підприємств паливно-енергетичного сектору»

    Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів, яке ініціює Кабмін, неприпустиме. Таке рішення призведе до дефіциту на ринку напіввагонів, у яких перевозиться 100% вугілля, а відповідно – до скорочення видобутку вугілля та кризи в енергетичному секторі України. Про це йдеться у відкритому листі прем’єр-міністру Денису Шмигалю від імені Профспілки працівників вуглевидобувної галузі України. 

    Як відомо, обмеження, які пропонує Кабмін, в тому числі стосуються і напіввагонів.

    «Пропонується введення заборони продовження терміну служби напіввагонів старше 33 років з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на даний момент вже продовжено», - йдеться у листі. 

    Робітники вугледобувних підприємств наголошують: «Зниження обсягів перевезень залізницею через нестачу парку призведе не лише до зростання цін на вагони, а й стимулюватиме зростання державно регульованих тарифів АТ «Укрзалізниця» для покриття її витрат. Що також підвищить і собівартість вугільної продукції». 

    Крім того, рішення становить загрозу для енергетичної безпеки.

    «Для безперебійної роботи вугільних підприємств з урахуванням збагачення необхідно забезпечувати стабільне відвантаження 26-30 млн тон вугілля, а при скороченні кількості вагонів на 10-12% його перевезення буде під ризиком. А додаткове тарифне навантаження на галузь критично погіршить фінансову стійкість всіх без винятку підприємств паливно-енергетичного сектору», - наголошують у Профспілці. 

    Для того, щоб не допустити безпрецедентну кризу у паливно-енергетичному секторі, Профспілка працівників вугільної промисловості України звертається до прем’єра з проханням надати доручення Міністерству інфраструктури доопрацювати проект наказу, а Мінекономіки та Державній регуляторній службі - оцінити негативний вплив на економіку України.

    Нагадаємо, раніше віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

    У свою чергу в «Укрметалургпромі» вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.

    Кабмін вугілля профспілка Мінекономіки Укрзалізниця Михайло Соколов Денис Шмигаль
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