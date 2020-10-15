Профспілка вуглевидобувників просить прем’єра не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів
«Додаткове навантаження на галузь погіршить фінансову стійкість всіх підприємств паливно-енергетичного сектору»
Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів, яке ініціює Кабмін, неприпустиме. Таке рішення призведе до дефіциту на ринку напіввагонів, у яких перевозиться 100% вугілля, а відповідно – до скорочення видобутку вугілля та кризи в енергетичному секторі України. Про це йдеться у відкритому листі прем’єр-міністру Денису Шмигалю від імені Профспілки працівників вуглевидобувної галузі України.
Як відомо, обмеження, які пропонує Кабмін, в тому числі стосуються і напіввагонів.
«Пропонується введення заборони продовження терміну служби напіввагонів старше 33 років з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на даний момент вже продовжено», - йдеться у листі.
Робітники вугледобувних підприємств наголошують: «Зниження обсягів перевезень залізницею через нестачу парку призведе не лише до зростання цін на вагони, а й стимулюватиме зростання державно регульованих тарифів АТ «Укрзалізниця» для покриття її витрат. Що також підвищить і собівартість вугільної продукції».
Крім того, рішення становить загрозу для енергетичної безпеки.
«Для безперебійної роботи вугільних підприємств з урахуванням збагачення необхідно забезпечувати стабільне відвантаження 26-30 млн тон вугілля, а при скороченні кількості вагонів на 10-12% його перевезення буде під ризиком. А додаткове тарифне навантаження на галузь критично погіршить фінансову стійкість всіх без винятку підприємств паливно-енергетичного сектору», - наголошують у Профспілці.
Для того, щоб не допустити безпрецедентну кризу у паливно-енергетичному секторі, Профспілка працівників вугільної промисловості України звертається до прем’єра з проханням надати доручення Міністерству інфраструктури доопрацювати проект наказу, а Мінекономіки та Державній регуляторній службі - оцінити негативний вплив на економіку України.
Нагадаємо, раніше віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.
У свою чергу в «Укрметалургпромі» вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.