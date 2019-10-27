SkyUp відкрила новий рейс зі Львова в Шарджу



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Під час вильоту 26 жовтня було максимальне заповнення - 189 пасажирів

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила новий рейс зі Львова в Шарджу (ОАЕ).

Про це повідомляє пресслужба аеропорту «Львів».

Наголошується, що під час вильоту 26 жовтня було максимальне заповнення - 189 пасажирів.

Компанія заявила про постійне базування свого лайнера на території аеропорту Львів для виконання регулярних та чартерних рейсів.

«Ми дуже раді, що авіакомпанія SkyUp ухвалила рішення відразу після початку співпраці вивести його на більш високий рівень. Очікуємо від них ще одного базового літака на весну наступного року, а також нових напрямів і збільшення кількості рейсів», - сказала директор аеропорту Тетяна Романовська.

SkyUp також планує почати польоти зі Львова до Парижа (Бове) і Тель-Авів.

Нагадаємо, з 22 жовтня SkyUp має відкрити маршрут із Києва в чеське місто Пардубіце. Вильоти будуть здійснюватися тричі на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях.

Як повідомлялося, SkyUp протягом цього року перевіз понад мільйон пасажирів.

До слова, 11 жовтня авіакомпанія SkyUp «загубила» свій літак, що мав вилетіти до Єревану.

Повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набув чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.