«Прибирайте свій статевий член в труси». Росіяни займалися сексом в літаку на очах у пасажирів (відео)



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Скріншот з відео

Бортпровідниця попросила чоловіка одягнути штани і враховувати турбулентність літака

В Росії подружжя займалися сексом в салоні літака вітчизняного авіаперевізника, незважаючи на пасажирів, які сидять поруч.

Відео неприємного курйозу потрапило в Twitter.

Стюардеса підійшла до пари, коли жінка потягнулася до ширінки свого чоловіка. Бортпровідниця голосно попросила чоловіка надягти штани і враховувати турбулентність літака. «Літак сяде – і ви вийдете звідси. Так, приберіть руку з його члена! Заберіть свій статевий член в труси», – наполягала співробітниця авіакомпанії.

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«Так уберите руку с его члена! Убирайте свой половой член в трусы!»



Уважаемые пассажиры следите за своей ручной кладью pic.twitter.com/QNyopZMhQg — Olga (@obulg2014) October 26, 2019

Відзначається, що стосовно порушників складено протоколи за статтею 20.21 («Поява в громадських місцях у стані сп’яніння»), частини 1 статті 20.1 («Дрібне хуліганство»). Їм може загрожувати до 15 діб адміністративного арешту.