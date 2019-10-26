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    У світі

    «Прибирайте свій статевий член в труси». Росіяни займалися сексом в літаку на очах у пасажирів (відео)

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    «Прибирайте свій статевий член в труси». Росіяни займалися сексом в літаку на очах у пасажирів (відео)
    Скріншот з відео

    Бортпровідниця попросила чоловіка одягнути штани і враховувати турбулентність літака

    В Росії подружжя займалися сексом в салоні літака вітчизняного авіаперевізника, незважаючи на пасажирів, які сидять поруч.

    Відео неприємного курйозу потрапило в Twitter.

    Стюардеса підійшла до пари, коли жінка потягнулася до ширінки свого чоловіка. Бортпровідниця голосно попросила чоловіка надягти штани і враховувати турбулентність літака. «Літак сяде – і ви вийдете звідси. Так, приберіть руку з його члена! Заберіть свій статевий член в труси», – наполягала співробітниця авіакомпанії.

    Відзначається, що стосовно порушників складено протоколи за статтею 20.21 («Поява в громадських місцях у стані сп’яніння»), частини 1 статті 20.1 («Дрібне хуліганство»). Їм може загрожувати до 15 діб адміністративного арешту.

    Росія літак культура жінка
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