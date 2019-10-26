Тревел-блогерка назвала небезпечні аеропорти Європи



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На сайтах зазвичай вказується місто, яке нам потрібно, а в дужках куди саме прилітає літак. Не забудьте подивитися на карті або за кодом аеропорту, де ж ви опинитеся

Назви цих аеропортів треба знати для того, щоб не витрачати кошти, які хотіли зекономити на дешевих авіаквитках - блогерка

Тревел – блогерка Ірина Журавель у своєму блозі розповіла про небезпечні для вашого бюджету аеропорти Європи.

За словами блогерки, назви цих аеропортів треба знати для того, щоб не витрачати кошти, які хотіли зекономити на дешевих авіаквитках.

«Ці назви потрібно знати і перш, ніж схопити дешевий авіаквиток, подивіться у скільки обійдеться трансфер. На сайтах зазвичай вказується місто, яке нам потрібно, а в дужках куди саме прилітає літак. Не забудьте подивитися на карті або за кодом аеропорту, де ж ви опинитеся», - говорить блогерка.

Список небезпечних для гаманця аеропортів:

1. Осло - аеропорт Торп TRF. Один з найдорожчих. Сюди завжди можна долетіти за 9-10 €, але дістатися з аеропорту коштує аж 27 €. Відстань 120 км, близько 2 годин.

2. Амстердам - аеропорт Ейндховен EIN. Сюди прилітають ті, хто хоче в Амстердам дешевше. Так, квиток буде недорогий, але доїхати до Амстера від 22,5 €. Відстань 120 км, близько 1,5 годин.

3. Париж - аеропорт Бове BVA. Знаменита пастка для тих, хто марить Парижем. Він за 85 км від самого Парижа. І трансфер буде коштувати 16 €, їде трохи більше години.

4. Мюнхен - аеропорт Меммінген FMM. 110 км відділяють Мюнхен і аеропорт Меммінген. І за це доведеться заплатити від 15 €. В дорозі 1,5 години.

5. Стокгольм - аеропорт Скавста NYO. Майже всі скандинавські аеропорти підступні. І цей туди ж. 105 км від Стокгольма, трохи більше години і 14 € треба заплатити за прямий автобус.

6. Барселона - аеропорт Жирона GRO. Сама Жирона дуже цікава і красива, але якщо ваша мета - Барса, то за дорогу доведеться ще заплатити 16 €, адже вона за 90 км і за годину їзди.

7. Франкфурт - аеропорт Хан HHN. Цей аеропорт хоча б зручний для поїздок у чотири боки: Франкфурт, Трір, Мец, Люксембург. Стандартна ціна 15-16 €, але можна потрапити на акцію за 5 €.

8. Брюссель - аеропорт Шарлеруа CRL. До Брюсселя 65 км і година їзди, звичайна ціна на трансфер 15-17 €, але трапляються акції.

9. Дюссельдорф - аеропорт Веце NRN. Цей аеропорт вигідний, якщо їхати до Нідерландів. До самого Дюссельдорфа 85 км і 1,5 години. Звичайна ціна 15 €, можна полювати на акцію.

До списку таких аеропортів ще можна долучити: Рейк'явік, Венеція (Тревізо) Мальме.

Що робити?

дивитися трансфер на Flibco, Terravission, Rome2Rio;

заздалегідь брати квитки онлайн;

брати квитки відразу туди-назад;

шукати місцевий транспорт;

їхати з пересадками;

BlaBlaCar.

«Яскравих вам подорожей!», - бажає блогерка.