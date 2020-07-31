Справа «Роттердам+» безперспективна і підлягає закриттю – доктор юридичних наук



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Згідно з висновками чотирьох українських та міжнародних експертиз ніякі збитки від дії формули «Роттердам+» не були встановлені

Матеріали досудового розслідування по справі «Роттердам+» не містять доказів нанесення збитків і не мають судової перспектив.

Таку оцінку ходу розслідування дав в ефірі телеканалу «112 Україна» професор, доктор юридичних наук Микола Погорецький.

«Треба цю справу закривати. На мій погляд, з тих документів, які я бачу і бачать інші юристи, справа підлягає закриттю. Вона не має ніякої перспективи», - зазначив він.

На даний момент в матеріалах справи, за інформацією Погорецького, відсутні докази та підтвердження отримання тепловою генерацією чи вугільними підприємствами надприбутків від дії формули. Також не доведено наявність будь-якої змови при її запровадженні рішенням НКРЕКП.

«На сьогоднішній день ми бачимо, що фактично доказів для того, щоб іти в суд, немає. В одному з останніх інтерв’ю Назар Холодницький (глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – прим.) говорив, що доказів поки що немає. Вони чекають якусь експертизу», - додав професор Погорецький.

За його словами, згідно з висновками чотирьох українських та міжнародних експертиз, які проводилися в ході розслідування, ніякі збитки від дії формули «Роттердам+» не були встановлені.

«І тому така справа не має перспективи. І мені здається, що такі справи, для того щоб не було втрати іміджу передусім для цих служб, треба закривати», - підсумував доктор юридичних наук.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля з метою встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у 2016–2019 роках. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

10 липня 2020 року за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам+».

Ціну газу для населення з лютого 2020 року встановлюють за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі із МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.