Газовий шантаж Путіна: президентка Європарламенту зробила заяву

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси. Про це вона написала у Twitter.

«Євросоюз не будуть шантажувати. Ми не боїмося Путіна. Польща та Болгарія та інші країни знайдуть нашу підтримку. Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на поставки енергоресурсів, контрольовані Кремлем. Настав час розірвати нашу залежність раз і назавжди», – звернулась Мецола.

The will not be blackmailed. We are not afraid of Putin.



& other targeted states will find our support.@Europarl_EN calls for an immediate pan-European embargo on Kremlin-controlled energy supplies.



It’s time to cut our dependencies on autocrats once and for all.