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    Економіка та фінанси

    Газовий шантаж Путіна: президентка Європарламенту зробила заяву

    Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на поставки енергоресурсів Росії - Газовий шантаж Путіна: президентка Європарламенту зробила заяву
    Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на поставки енергоресурсів Росії
    фото з відкритих джерел

    Мецола: «Євросоюз не будуть шантажувати. Ми не боїмося Путіна»

    Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси. Про це вона написала у Twitter.

    «Євросоюз не будуть шантажувати. Ми не боїмося Путіна. Польща та Болгарія та інші країни знайдуть нашу підтримку. Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на поставки енергоресурсів, контрольовані Кремлем. Настав час розірвати нашу залежність раз і назавжди», – звернулась Мецола.

    Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби шантажувати Європу. Мається на увазі те, як російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію.

    Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями. Однак Росія вранці 27 квітня відновила постачання газу в Польщу. Постачання за ямальським контрактом зросли після того, як учора впали до нуля.

    А ось Австрія піддалася на шантаж Путіна. Відень прийняв умови газового ультиматуму Кремля. Додамо, що Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії. Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

    Як відомо, Європа вже готується до майбутньої зими. Додамо, що утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна.

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    Теги: росія окупанти газ Європарламент війна Україна окупація #stoprussia
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    Газовий шантаж Путіна: президентка Європарламенту зробила заяву