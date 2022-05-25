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    Економіка та фінанси

    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку

    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку
    фото з відкритих джерел

    Міністерство енергетики хоче продовжувати перехід на безвуглецеву енергію

    Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

    Сторони обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики.

    Герман Галущенко подякував за підтримку України в процесі синхронізації з ENTSO-E і наголосив, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу.

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    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку
    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку
    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку
    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку

    «Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам у значній мірі замістити російський газ», – зазначив Герман Галущенко.

    Він також повідомив про намір України знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію. Цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проєктів розбудови енергосектору, які мають розпочатись одразу після завершення війни.

    Герман Галущенко також наголосив на необхідності забезпечення ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка зараз захоплена російськими військами. Під час зустрічі сторони обговорили в тому числі питання санкцій проти Росії у нафтогазовій сфері.

    Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представить план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

    Також відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам.

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    Теги: росія окупанти США газ міністр експорт війна держава Україна окупація #stoprussia
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    Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку