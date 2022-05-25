Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку

Міністерство енергетики хоче продовжувати перехід на безвуглецеву енергію

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

Сторони обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики.

Герман Галущенко подякував за підтримку України в процесі синхронізації з ENTSO-E і наголосив, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу.

«Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам у значній мірі замістити російський газ», – зазначив Герман Галущенко.

Він також повідомив про намір України знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію. Цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проєктів розбудови енергосектору, які мають розпочатись одразу після завершення війни.

Герман Галущенко також наголосив на необхідності забезпечення ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка зараз захоплена російськими військами. Під час зустрічі сторони обговорили в тому числі питання санкцій проти Росії у нафтогазовій сфері.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представить план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Також відтепер держава контролюватиме постачання газу споживачам.