Українагейт: найгірше для нас почнеться після виборів в США

Микола Капітоненко Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

Микола Капітоненко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курт Волкер

Наша країна стала інструментом для внутрішніх американських «розборок»

У четвер 3 жовтня колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер дав покази Конгресу США стосовно своєї участі у скандалі навколо Дональда Трампа та Джо Байдена. Нагадаємо, що під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, Дональд Трамп, начебто, намагався змусити українського колегу ініціювати розслідування стосовно сім'ї Байдена в Україні. В свою чергу, пан Волкер, нібито консультував українських партнерів, як їм необхідно поводитись з огляду на прохання Трампа.

Зокрема, Волкер повідомив, що представники України цікавились, чому США призупинили військову допомогу Україні, а також не погоджують дату зустрічі Трампа с Зеленським. У свою чергу, Волкер просив українських колег не лізти в американську політику.

Поки що Україна у цій історії має вигляд інструменту для внутрішніх американських «розборок». Зокрема українські політики радо контактували з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, бо ми слабка і залежна держава, зі слабкими інститутами і великими проблемами. Наша зовнішня політика витискає із наявних ресурсів, зважаючи на всі проблеми, майже максимум, що можна. Але для політичної еліти будь-які контакти з американцями – це спосіб підвищити свою вагу, отримати додаткову легітимізацію. В цьому є певна «заслуга» Трампа. Він дещо змінив політичну культуру в самих Сполучених Штатах. Увага до натяків, неформальних речей сьогодні вища, ніж зазвичай.

Джуліані домовлявся із командою Володимира Зеленського про слідство стосовно Гантера (Гантера Байдена - сина політичного супротивника Дональда Трампа, представника Демократичної партії США Джо Байдена ). Скоріш за все, його переговори були оформлені дуже акуратно, бо Джуліані - досвідчений юрист і він навряд чи щось розповість. Жодних вимог від уряду США не висувалося. Він спілкувався просто як людина, яка близька до президента США Дональда Трампа.

Але я не думаю, що в цьому є якась трагедія, бо це нормально для стилю Трампа. Я не бачу якихось моментів, де ми явно втратили гідність. Ми виходимо із ситуації, мінімізуючи ризики. Я думаю, найгірше для нас розпочнеться не зараз, а після виборів у США. Всі ті, хто образився і подумав, що Україна щось не правильно зробила, будуть відігруватися на нас.

Відставка Курта Волкера – це окрема історія. Він знаходився на дуже комфортній необтяжливій роботі, не впливав на серйозні процеси ні у Вашингтоні, ні в Україні. Так би мовити,»торгував обличчям» – отримував додаткову увагу в обох країнах. Колись цьому мав би прийти край. Не думаю, що зараз для Волкера настав найгірший варіант.

Щодо України, я не думаю, що відставка секретаря РНБО Олександра Данилюка надто сильно пов'язана із цими подіями. Скоріше це питання прилаштування нової команди до тих умов, що виникли. Ще місяці два тому було зрозуміло, що деякі з призначень вони тимчасові і люди будуть змінюватися. Тоді історія йшла про Офіс президента, того ж Андрія Богдана. Зараз, можливо, хтось із міністрів подасть у відставку. Але знову ж не через американську історію.

У комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики галасу стосовно «американської історії» менше, ніж у пресі. Це більше тема для медіа, а фахівці і депутати сформували позицію ще позаминулого тижня. Вона зводиться до того, що нам не варто втягуватися у американські «розбірки», не займати чиюсь сторону і зберегти двопартійну підтримку.

Джерело: Апостроф

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