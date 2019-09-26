В розсекреченій скарзі йдеться, що Трамп наказав Пенсу не їхати на інавгурацію Зеленського



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Трамп нібито хотів показати, що він не хоче зустрічатися з Зеленським, доки не побачив, яку лінію поведінки обере український президент

Замість віцепрезидента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб віцепрезидент Майк Пенс скасував планований візит на інавгурацію Володимира Зеленського у травні.

Про це йдеться у тексті розсекреченої 26 вересня скарги неназваного співробітника американських спецслужб.

Інформатор вирішив у своїй скарзі повідомити про цей факт, оскільки, на його думку, це може бути пов’язано із загальними зусиллями щодо тиску на керівництво України.

«Я дізнався від американських чиновників, що 14 травня чи близько того президент проінструктував віцепрезидента Пенса скасувати його заплановану подорож до України на інавгурацію Зеленського 20 травня», - йдеться у скарзі.

Замість віцепрезидента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

Як зазначив співробітник спецслужб, таким чином Трамп нібито хотів показати, що він не хоче зустрічатися з Зеленським, доки не побачив, яку лінію поведінки обере український президент.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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Джерело: Європейська правда