ЗМІ: «Газпром» пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС

«Газпром» заявив Молдові, що він готовий знизити ціну на блакитне паливо, якщо країна погодиться внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС

Аналітики припустили, що РФ використовує позицію «Газпрому» з метою тиску на уряд у Кишиневі

Російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ. Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, цього місяця «Газпром» заявив Молдові, що він готовий знизити ціну на блакитне паливо, якщо країна погодиться внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС.

«Газпром» також хоче, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які вимагають лібералізації газових ринків та збільшення конкуренції, заявили джерела видання.

Двоє людей, поінформованих про перемовини заявили, що Кремль розглядає газові перемовини як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як проєвропейська президентка Майя Санду виграла вибори минулого року.

Аналітики припустили, що Росія використовує позицію «Газпрому» як єдиного постачальника до Молдови з метою тиску на уряд у Кишиневі, який пообіцяв вийти з орбіти Москви та рухатися на Захід.

Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, минулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського Союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.