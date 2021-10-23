«Газпром» погрожує Молдові припиненням поставок газу

Представник компанії звинуватив Молдову у створенні кризи з поставками газу

«Газпром» може зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня. Про це повідомив офіційний представник компанії Сергій Купріянов, повідомляють російські ЗМІ.

Він пояснив, що у республіки скупчився борг за вже поставлений газ та звинуватив країну у створенні енергетичної кризи.

«В даний час тіло боргу становить $433 млн, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості становить $709 млн. При цьому представники Молдови не хочуть визнавати накопичену суму заборгованості. Представникам Молдови також не подобається ціна на газ, хоча ціноутворення тут зрозуміло і прозоро», – додав представник компанії.

При цьому Купріянов повідомив, що «Газпром» готовий продовжити контракт на постачання газу Молдові при повному погашенні боргу.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення надати цю допомогу безкоштовно. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, сьогодні Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу.

Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.