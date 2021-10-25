Енергетична криза: Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну від завтра

Energocom купуватиме газ за ринковою ціною та за найнижчою ціною, запропонованою під час торгів

Молдавська державна компанія Energocom підписала контракт із польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу, повідомляє міністерство закордонних справ РМ.

«За тридцять років свого існування Республіка Молдова купувала газ виключно у російського постачальника «Газпрому». За результатами відкритого конкурсу «Енергоком» у конкурсі взяли участь сім учасників. PGNiG (компанія-постачальник із Польщі – ред.) виграла тендер. Тепер газ надходитиме в Молдову через газовий пункт Олексіївка з завтрашнього дня, 26 жовтня, із 6:00 протягом доби», – зазначається у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови додають: Energocom купуватиме газ за ринковою ціною та за найнижчою ціною, запропонованою під час торгів. Водночас про саму ціну не повідомляють.

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Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, сьогодні Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу.

Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.

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