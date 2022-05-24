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    Економіка та фінанси

    Україна має намір увійти в ТОП-5 країн за вартістю експорту сільгосппродукції

    Свириденко: &laquo;Для розвитку цих галузей готові надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки&raquo; - Україна має намір увійти в ТОП-5 країн за вартістю експорту сільгосппродукції
    Свириденко: «Для розвитку цих галузей готові надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки»
    фото: міністерство економіки

    Завдання України – створити сприятливе середовище для бізнесу

    Eкраїна має намір увійти в ТОП-5 країн не лише за обсягом, а й за вартістю експорту сільськогосподарської продукції. Про це під час відкриття на Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

    Збільшення грошової вартості експорту сільськогосподарської сировини, за словами Свириденко, – один із пріоритетних планів уряду на найближчу перспективу.

    Окрім розвитку сільського господарства, Україна планує нарощувати потужності у військово-промисловому комплексі та аерокосмічній промисловості, щоб не лише виробляти достатньо сучасної зброї для захисту, а й постачати її державам НАТО.

    Також серед пріоритетів – металургія, машинобудування та ІТ-індустрія.

    «Для розвитку цих галузей готові надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки. Ще одна наша перевага – безпечна і швидка логістика: не довше 72 годин до Західної Європи та ніч до Центральної і Східної Європи», – зауважила Свириденко.

    Міністерка підкреслила, що зараз завдання України – створити сприятливе середовище для бізнесу, забезпечити захист прав власності, верховенство права та запевнила, що всі законодавчі акти, які допоможуть нам досягти цих цілей, будуть ухвалені.

    Нагадаємо, Юлія Свириденко на Форумі в Давосі закликала країни Європи та Азії негайно припинити будь-яку співпрацю з Росією, запровадити повне ембарго на нафту та газ, та повністю відключити державу-агресора від SWIFT.

    Теги: росія газ НАТО війна ембарго машинобудування металургія Україна Юлія Свириденко #stoprussia
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    Україна має намір увійти в ТОП-5 країн за вартістю експорту сільгосппродукції