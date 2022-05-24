Україна має намір увійти в ТОП-5 країн за вартістю експорту сільгосппродукції

Свириденко: «Для розвитку цих галузей готові надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки»

Завдання України – створити сприятливе середовище для бізнесу

Eкраїна має намір увійти в ТОП-5 країн не лише за обсягом, а й за вартістю експорту сільськогосподарської продукції. Про це під час відкриття на Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Збільшення грошової вартості експорту сільськогосподарської сировини, за словами Свириденко, – один із пріоритетних планів уряду на найближчу перспективу.

Окрім розвитку сільського господарства, Україна планує нарощувати потужності у військово-промисловому комплексі та аерокосмічній промисловості, щоб не лише виробляти достатньо сучасної зброї для захисту, а й постачати її державам НАТО.

Також серед пріоритетів – металургія, машинобудування та ІТ-індустрія.

«Для розвитку цих галузей готові надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки. Ще одна наша перевага – безпечна і швидка логістика: не довше 72 годин до Західної Європи та ніч до Центральної і Східної Європи», – зауважила Свириденко.

Міністерка підкреслила, що зараз завдання України – створити сприятливе середовище для бізнесу, забезпечити захист прав власності, верховенство права та запевнила, що всі законодавчі акти, які допоможуть нам досягти цих цілей, будуть ухвалені.

Нагадаємо, Юлія Свириденко на Форумі в Давосі закликала країни Європи та Азії негайно припинити будь-яку співпрацю з Росією, запровадити повне ембарго на нафту та газ, та повністю відключити державу-агресора від SWIFT.