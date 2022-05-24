На Запоріжжі збито штурмовик окупантів

Два влучних постріли одного бійця – мінус два ворожих літаки за місяць

Напередодні, 23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України збив ворожий літак. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

«Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «Су-25» «Грач». Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників», – йдеться в повідомленні.

Боєць відзначився влучність вже вдруге за місяць.

Нагадаємо, протягом доби на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Zаla» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Також сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога.

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