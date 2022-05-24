  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Запоріжжі збито штурмовик окупантів

    &laquo;Грач&raquo; приземлився - На Запоріжжі збито штурмовик окупантів
    «Грач» приземлився
    фото: Нацгвардія

    Два влучних постріли одного бійця – мінус два ворожих літаки за місяць

    Напередодні, 23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України збив ворожий літак. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

    «Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «Су-25» «Грач». Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників», – йдеться в повідомленні.

    Боєць відзначився влучність вже вдруге за місяць.

    Нагадаємо, протягом доби на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Zаla» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

    Також сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти авіація війна літак Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запоріжжі збито штурмовик окупантів