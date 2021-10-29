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    Економіка та фінанси

    Ощадбанк виставить на продаж кредити на 5 млрд грн

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    Проблемні кредити банку продадуть з аукціону - Ощадбанк виставить на продаж кредити на 5 млрд грн
    Проблемні кредити банку продадуть з аукціону
    Фото з відкритих джерел

    Пропозиція банку може зацікавити великі інвестиційні компанії

    Державний Ощадбанк виставив на продаж непрацюючі кредити (NPL) через онлайн-аукціон OpenMarket майже на 5 млрд грн. Про це пише finclub.net.

    За даними держпідприємства «СЕТАМ», банк виставив на електронний аукціон право грошової вимоги за кредитним договором, а також права за договорами забезпечення (іпотечними, застави, поруки).

    Загальна стартова сума лотів становить 4 млрд 993 млн 430 тис. 416 грн. Аукціони відбудуться 12 та 22 листопада за англійською моделлю (на підвищення ціни).

    У забезпечення договорів виступають обласна друкарня, приміщення дитячого садку, адмінбудівля, птахофабрики, елеватор, завод промислового обладнання, завод по кондиціюванню гібридного насіння кукурудзи, виробничо-складські приміщення, обладнання складу для довготривалого зберігання яєць, земельні ділянки та інша нерухомість в Києві, Рівненській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Херсонській і Чернігівській областях.

    «Ощадбанк – вже другий банк, який скористався технічними можливостями нашого аукціону для продажу NPL-кейсів. Враховуючи різноманітність активів, які в забезпеченні лотів, чекаємо на зацікавленість з боку користувачів OpenMarket та великих інвестиційних компаній. Загально для Ощадбанку ми вже реалізували активів на 753 млн грн в рамках добровільної реалізації, тому таке продовження співпраці у вигляді продажу проблемних кредитів є закономірним і принесе свої результати. Розраховуємо на плідну співпрацю по цьому напрямку», – наголосив гендиректор ДП «Сетам» Олександр Мамро.

    Стратегія розвитку Ощадбанку передбачає поступове скорочення частки непрацюючих кредитів до 10%.

    Нагадаємо, державному Ощадбанку доведеться наростити власний капітал з нинішніх 21,6 до 28 млрд грн до 2024 року. Це випливає зі стратегії розвитку Ощадбанку на 2021−2024 роки.

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    Теги: Ощадбанк нерухомість аукціон
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    Ощадбанк виставить на продаж кредити на 5 млрд грн