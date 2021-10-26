Журналісти звинуватили Ощадбанк у співпраці з росіянами

За даними видання «Бабель», новий додаток для державного Ощадбанку розробляла компанія з російським корінням

У розробці нового додатку для державного Ощадбанку бере участь OpenWay – компанія, яка має російське коріння, а також менеджмент і офіси в Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє видання «Бабель».

Як відзначають журналісти, багато років компанією керують російські топменеджери. Глава правління OpenWay – росіянин Андрій Веренінов.

Також головний технологічний центр компанії базується в Санкт-Петербурзі. Саме цей офіс, за інформацією джерела «Бабеля», займається розробкою нового додатка Ощадбанку.

До анексії Криму Росією та війни на Донбасі, яку розпочала також РФ, у 2013 році, OpenWay впровадила для Ощадбанку систему багатоканального обслуговування. А у 2017-му – додаток «ОщадPay» для безконтактної оплати з технологією NFC.

Раніше колишній столичний голова Леонід Косаківський поскаржився на непрофесійне та хамське ставлення до клієнтів в одному з відділень Ощадбанку в Києві.