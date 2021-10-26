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    Журналісти звинуватили Ощадбанк у співпраці з росіянами

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    Додаток для Ощадбанку розробляють росіяни, стверджують журналісти - Журналісти звинуватили Ощадбанк у співпраці з росіянами
    Додаток для Ощадбанку розробляють росіяни, стверджують журналісти
    Фото: Getty Images

    За даними видання «Бабель», новий додаток для державного Ощадбанку розробляла компанія з російським корінням

    У розробці нового додатку для державного Ощадбанку бере участь OpenWay – компанія, яка має російське коріння, а також менеджмент і офіси в Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє видання «Бабель».

    Як відзначають журналісти, багато років компанією керують російські топменеджери. Глава правління OpenWay – росіянин Андрій Веренінов.

    Також головний технологічний центр компанії базується в Санкт-Петербурзі. Саме цей офіс, за інформацією джерела «Бабеля», займається розробкою нового додатка Ощадбанку.

    До анексії Криму Росією та війни на Донбасі, яку розпочала також РФ, у 2013 році, OpenWay впровадила для Ощадбанку систему багатоканального обслуговування. А у 2017-му – додаток «ОщадPay» для безконтактної оплати з технологією NFC.

    Раніше колишній столичний голова Леонід Косаківський поскаржився на непрофесійне та хамське ставлення до клієнтів в одному з відділень Ощадбанку в Києві.

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    Теги: Ощадбанк
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    Журналісти звинуватили Ощадбанк у співпраці з росіянами