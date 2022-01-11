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    Стало відомо, скільки українців скористалися залізницею на новорічні свята

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; за період новорічних свят перевезла&nbsp;на 38% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого сезону - Стало відомо, скільки українців скористалися залізницею на новорічні свята

    «Укрзалізниця» за період новорічних свят перевезла на 38% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого сезону

    фото: tba

    9 січня 2022 року став найпіковішим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів

    За період новорічних та різдвяних свят – із 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року – «Укрзалізниця» перевезла 1,56 млн пасажирів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зазначається, що показник в 1,56 млн пасажирів – на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

    «Загальна населеність поїздів також зросла і склала 76%, що на 11% більше порівняно з рівнем 2020/2021 років. Такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових поїздів на свята, додаткових рейсів для п’яти поїздів та подовженню маршруту курсування для двох поїздів. Це дозволило збільшити кількість запропонованих пасажирам місць на 19%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020/2021 років», – заявили в компанії.

    «Позитивно на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень та залучили більше пасажирів. Частка цих поїздів в обсягах новорічних перевезень склала 14%», – додали в «Укрзалізниці».

    Водночас кількість перевезених пасажирів поїздами Інтерсіті+ зросла не тільки у порівнянні з періодом 2020/2021 років (на 36%), але й у порівнянні з «доковідним»періодом 2019/2020 років – на 4,2%.

    При цьому, 9 січня 2022 року став найпіковішим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів. Пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3.01.2021 – тоді було перевезено 81 тисячу пасажирів.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса».

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    Теги: Укрзалізниця залізниця новорічні свята Різдвяні свята
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    Стало відомо, скільки українців скористалися залізницею на новорічні свята