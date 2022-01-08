  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Микола Підвезяний
рус
    Думки вголос

    Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимиру Олександровичу простіше, ніж було попередникам: став на лижі і з Різдвом! - Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами

    Володимиру Олександровичу простіше, ніж було попередникам: став на лижі і з Різдвом!

    Дехто з президентів раніше встигав усі конфесії за ніч відвідати

    Зеленський – унікальний президент з багатьох причин. Але є одна особлива, її можна помітити лише на великі релігійні свята. Він – перший з наших президентів, хто не бігає на Різдво та Великдень церквами. Дуже добре пам'ятаю, як доводилось пильнувати трансляції, аби побачити, якій конфесії догоджатиме глава держави.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами
    Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами
    Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами

    Дехто з наших президентів встигав за святкову ніч відвідати усі головні храми столиці: з церкви до церкви різних патріархатів перебігав зі свитою. Януковичу і Порошенку вже було простіше, вони чітко визначились з релігійним вектором.

    А от Володимиру Олександровичу ще простіше: став на лижі і з Різдвом!

    Читайте також:

    Джерело: блог Миколи Підвезяного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: свята Володимир Зеленський новорічні свята президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами