Зеленський – перший президент України, який не бігає на Різдво церквами
Володимиру Олександровичу простіше, ніж було попередникам: став на лижі і з Різдвом!
Дехто з президентів раніше встигав усі конфесії за ніч відвідати
Зеленський – унікальний президент з багатьох причин. Але є одна особлива, її можна помітити лише на великі релігійні свята. Він – перший з наших президентів, хто не бігає на Різдво та Великдень церквами. Дуже добре пам'ятаю, як доводилось пильнувати трансляції, аби побачити, якій конфесії догоджатиме глава держави.
Дехто з наших президентів встигав за святкову ніч відвідати усі головні храми столиці: з церкви до церкви різних патріархатів перебігав зі свитою. Януковичу і Порошенку вже було простіше, вони чітко визначились з релігійним вектором.
А от Володимиру Олександровичу ще простіше: став на лижі і з Різдвом!
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Джерело: блог Миколи Підвезяного