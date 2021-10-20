«Слуга народу» рапортує про рекордний ріст пенсій

Гетманцев: «Ми будемо індексувати пенсії і військовим пенсіонерам, і науковцям, хоча цього не робили ніколи фактично»

«Пенсія за ці два роки зросла більше, ніж росла впродовж попередніх п’яти років»

«Слуги» заявляють про рекордний ріст пенсій за останні два роки, завдяки реформам, які вони провели. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У нас раніше була мінімальна пенсія вдвічі менша, ніж фактичний прожитковий мінімум, який сама держава вирахувала. Пенсія за ці два роки зросла більше, ніж росла впродовж попередніх п’яти років», – уточнив Гетманцев.

За словами нардепа, монобільшість буде ініціювати індексацію пенісій і військовим, і науковцями, що раніше ніхто не робив. «Ми будемо індексувати пенсії і військовим пенсіонерам, і науковцям, хоча цього не робили ніколи фактично. У нас заплановані додаткові виплати пенсіонерам віком 80+, 75+ і з цього року буде вже 70+», – зазначив Гетманцев.

Також нардеп відзначив соціальні виплати. «Додатково виділено 7,3 млрд грн до 2021 року на соціальний захист та соціальне забезпечення. 38 млрд грн (або на 3 млрд грн рік до року) передбачено на виплату пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн.

Раніше в уряді заявили, що для того, аби в подальшому українці мали можливість отримувати достойні пенсії, необхідно запровадити додаткові накопичувальні системи.

До слова, у 2022 році щомісячні доплати очікують не тільки пенсіонерів у віці від 70 до 75 років, а й жінок, які виходять на пенсію у 60 років.