Стало відомо, завдяки чому в світі розвивається «зелена» енергетика

«Більшість країн, які вирішили збільшити питому вагу альтернативних джерел енергії в енергобалансі активно використовують спеціальні пільгові умови оподаткування галузі»

В більшості країн світу підприємства зеленої енергетики будуються завдяки відсутності посиленого фіскального навантаження, тоді як в Україні на галузь планують накласти додатковий акцизний збір в розмірі 3,2%.

Про це заявила Наталія Андрєєва, доктор економічних наук, профессор НАН України, зазначивши, що для подальшого розвитку галузі ВДЕ країні слід відмовитися від запровадження акцизного збору.

«Більшість країн, які вирішили збільшити питому вагу альтернативних джерел енергії в енергобалансі активно використовують спеціальні пільгові умови оподаткування галузі ВДЕ на початкових стадіях розвитку сектору», – сказала Андрєєва.

Вона вказала, що для розвитку нових галузей та напрямків економіки країни завжди створюють лояльні умови бізнесу для інвесторів, що сприяє притоку інвестицій.

За її словами, в Польщі та Латвії, які активно залучають інвестиції в розвиток сектору «зеленої енергетики», діє повне звільнення від сплати акцизу на е/енергію. При цьому часткове звільнення від сплати акцизного збору також діє в Іспанії, Болгарії та Словаччині.

При цьому експерт додала, що лише ті країни, де частка електроенергії з ВДЕ досягла значних розмірів в загальному виробництві (США, Нідерланди, країни Латинської амеркик), мають загальний режим оподаткування таких підприємств, однак всеодно дають інші стимули інвесторами.

«Так, у США активно стимулюється розвиток ВДЕ за рахунок надання податкового кредиту на інвестиції. Тобто обсяг здійснених інвестицій в ВДЕ в подальшому частково буде відшкодований за рахунок зменшення обсягів податку», – сказала професорка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).