Уряд готує черговий сюрприз українцям: як зміняться тарифи на електроенергію у серпні

Кабмін обговорює проєкт зміни тарифів, згідно з яким споживачів розділять на чотири категорії

В Україні наступного місяця зміняться тарифи на електроенергію. Нововведення очікуються й в системі оплати.

Як відомо, уряд продовжив до 1 серпня 2021 року чинний механізм спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО). Про це свідчить постанова Кабінету міністрів № 659. Відповідно, Кабмін зберіг чинну ціну для домогосподарств у розмірі 1,68 грн/кВт-год незалежно від обсягів споживання.

Однак 1 серпня дія чинної моделі ПСО завершується.

Уряд планує низку нововведень у систему оплати послуг електропостачання. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в Україні діятимуть диференційовані тарифи, які залежатимуть від обсягу споживання. Більш вразливі користувачі й ті, хто споживає більше електроенергії, платитимуть за різними тарифами. Галущенко заявив, що за допомогою нової моделі ПСО держава хоче захистити більш вразливі верстви населення.

Плани про запровадження нової моделі ПСО підтвердив й прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Окремо Міністерство енергетики зараз загалом в контексті розробки загальної стратегії цін на електроенергію, про які сьогодні вже неодноразово тут говорилося і багато, розробляє загальну концепцію цінової політики в державі для електроенергії, загальної для всіх. Там буде і пільга для всіх можливо, і відповідні ціни, аж до ринкових, в залежності від об’ємів споживання», – заявляв Шмигаль.

Наразі Кабмін обговорює проєкт зміни тарифів, згідно з яким споживачів розділять на чотири категорії:

до 100 кВт-год;

100−300 кВт-год;

300−500 кВт-год;

від 500 кВт-год.

На категорії споживачів ділитимуть, аналізуючи обсяги споживання електроенергії. Найбільше платитимуть ті, хто споживає понад 500 кВт-год. Для них передбачено максимальний тариф. За різними даними, він може становити від 3 до 3,5 грн/кВт-год.

Наразі Міненерго не представило стратегію нової цінової політики щодо електропостачання. Однак представники відомства вже озвучували деякі цифри. Відомо, що ціни на електроенергію значно відрізнятимуться в різних областях України.

Очікується, що у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн. Водночас в Івано-Франківській та Луганській областях платитимуть від 3,70 до 4 грн/кВт-год.

У Міненерго кажуть, що це пов’язано з різним тарифом на розподіл, адже у Києві він найнижчий, а в Луганській області – найвищий.

Разом з тим, відомство запевняє, що 6 млн домогосподарств (приблизно 40% побутових споживачів), які споживають до 100 кВт-год, встановлять тариф нижчий від нинішнього.

Єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год – був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року через те, що «регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії».

Тоді в уряді запевняли, що неприйняття такого тарифу призведе до різкого (приблизно у 2,5 раза) зростання тарифу на електричну енергію з січня.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

Джерело: Буквы