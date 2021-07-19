  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія приступила до укладання труб «Північного потоку-2» у водах Німеччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російське судно&nbsp;&laquo;Академік Черський&raquo; укладатиме 2,6 км труб&nbsp;у води Німеччини - Росія приступила до укладання труб «Північного потоку-2» у водах Німеччини
    Російське судно «Академік Черський» укладатиме 2,6 км труб у води Німеччини
    Фото: profile

    Дозвіл на будівництво частини газопроводу у ФРН діє з 17 липня по 15 серпня

    Російське судно «Академік Черський» перенаправили у води Німеччини для укладання 2,6 км труб газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомили в компанії Nord Stream 2 AG в понеділок, 19 липня, пише «Тасс».

    «Трубоукладальне судно «Академік Черський» укладе ділянку в 2,6 км другої нитки трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Всі роботи проводяться згідно з отриманими дозволами», – йдеться в повідомленні.

    Дозвіл на будівництво даної частини газопроводу діє з 17 липня по 15 серпня.

    Як повідомлялося, Байден і Меркель продовжать секретні переговори щодо «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодились з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примушення сусідів.

    Як вже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» для РФ у разі порушення транзиту газу через Україну.

    Також США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

    Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.

    Читайте також: Головні висновки для України після зустрічі Байден-Меркель: секретні переговори, розчарування і «нульовий результат»
    Теги: Росія енергетика Німеччина будівництво Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія приступила до укладання труб «Північного потоку-2» у водах Німеччини