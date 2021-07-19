Росія приступила до укладання труб «Північного потоку-2» у водах Німеччини

Дозвіл на будівництво частини газопроводу у ФРН діє з 17 липня по 15 серпня

Російське судно «Академік Черський» перенаправили у води Німеччини для укладання 2,6 км труб газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомили в компанії Nord Stream 2 AG в понеділок, 19 липня, пише «Тасс».

«Трубоукладальне судно «Академік Черський» укладе ділянку в 2,6 км другої нитки трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Всі роботи проводяться згідно з отриманими дозволами», – йдеться в повідомленні.

Дозвіл на будівництво даної частини газопроводу діє з 17 липня по 15 серпня.

Як повідомлялося, Байден і Меркель продовжать секретні переговори щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодились з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примушення сусідів.

Як вже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» для РФ у разі порушення транзиту газу через Україну.

Також США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.