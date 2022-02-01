«Не страшно, хоч і огидно». Коболєв прокоментував обшуки у себе вдома

Колишній очільник «Нафтогазу» не збирається тікати з України

Ексголова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував обшуки, які сьогодні зранку проводило Держбюро розслідувань у нього вдома.

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що не був удома, коли обшуки почалися, проте швидко повернувся, коли дізнався від охоронців свого помешкання про них. Він оприлюднив відео із камер спостережень, де видно, як спочатку полісмени перелазять через паркан, а потім група осіб заходить через хвіртку у двір.

«На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Чернігівській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду», – зазначив Коболєв.

Також він виклав свою версію, чому і що у нього шукали.

«...підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого «газу Жеваго». Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди «Нафтогазу» 2014-2021). Про неї є багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті «Нафтогазу», тому не бачу сенсу тут її пояснювати в деталях», – додав колишній очільник НАК.

Коболєв заперечує, що мирова угода між державним «Укртрансгазом» і комерційними підприємствами завдала шкоди державним інтересам, як про це заявляють в ДБР.

«Відмічу основне – в процесі врегулювання проблеми, яка виникла понад 20 років тому, команди «Нафтогазу» та «Укртрансгазу» керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн (в тому числі повернути понад 200 млн грн вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання, – додав Коболєв.

Також він поділився, що не боїться слідчих дій і обшуків: «...мені не соромно і не лячно пояснювати будь-які свої рішення на посаді голови компанії та лідера команди».

Ексголова «Нафтогазу» стверджує, що не збирається тікати з України.

«Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні. Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні й не збираюсь від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно», – повідомив він.

Андрій Коболєв очолював «Нафтогаз» з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021-го.

Нагадаємо, 1 лютого в ДБР повідомили, що слідчі проводили обшуки в Андрія Коболєва, в офісі «Укртрансгазу» і у керівників приватних підприємств в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.