Коли зростуть тарифи на газ? Представник Нацбанку озвучив прогноз

На наступний рік ціни на газ можуть зрости на 15 %

Лепушинський: «Після гострої енергетичної кризи в Європі настане певна корекція цін на газ»

Світова економіка поступово оновлюється від коронавірусної кризи. Попит на сировину, зокрема нафту, після кризи зростав, а пропозиція не встигала його покрити – це спричинило ріст цін на пальне. Про це заявив директора департаменту монетарної політики Нацбанку Володимир Лепушинський. Фахівець також пояснив, яким чином реагуватиме ринок газу в Україні і коли очікувати ріст тарифів.

«Оскільки зараз діють річні тарифи на газ, то відповідно до квітня наступного року змін не буде. Водночас, ми очікуємо, що після гострої енергетичної кризи в Європі настане певна корекція цін і це дозволить скорегувати ціни до низу. Це дозволить не підвищувати сильно тарифи на газ. На наступний рік у нас припущення – +15 %», – зазначив Лепушинський в ефірі «Діалогу з країною» на телеканалі LIVE.

До слова, ГК «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.

До слова, Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр.



