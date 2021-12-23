В Україні з 1 січня зміняться тарифи на доставку газу: хто платитиме більше

Тарифи на розподіл газу на початок 2022 року майже не зміняться

Комісія затвердила нові тарифи для 40 операторів газорозподільних мереж

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу від 1 січня 2022 року для 40 операторів газорозподільних систем.

Відповідне рішення було ухвалене напередодні, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином газорозподільні компанії дещо підвищать тарифи. Однак, як запевнив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, після перегляду тарифи залишаться фактично на нинішньому рівні.

«Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається», – заявив Тарасюк. Так, найвищі ціни в розмірі 1,99 грн за кубічний метр затвердили для споживачів «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», «Тисменицягаз», «Харківгаз» та «Чернівцігаз». Порівняно з нинішніми тарифами підвищення становить від 10 до 15%. Найнижчі тарифи були встановлені для «Київгаз» – 0,32 грн за куб. м, «Харківміськгаз» – 0,43 грн за куб. м, «Кременчукгаз» – 0,46 грн за куб. м, «Криворіжгаз» – 0,53 грн за куб. м та «Черкасигаз» – 0,57 грн за куб. м. В цьому разі підвищення становить від 4 до 16%. Наведені тарифи не враховують ПДВ, тож кінцева сума у платіжці буде на 20% вищою. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти. Щодо вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін – на рівні восьми гривень для населення. Для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.

Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.

А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року формуватиметься залежно від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку. Тим часом «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

Також нагадаємо, що керівники ТЕЦ б'ють на сполох: нові ціни на газ можуть призвести до зупинки виробництва електроенергії.