В Україні з 1 січня зміняться тарифи на доставку газу: хто платитиме більше
Комісія затвердила нові тарифи для 40 операторів газорозподільних мереж
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу від 1 січня 2022 року для 40 операторів газорозподільних систем.
Відповідне рішення було ухвалене напередодні, повідомляє пресслужба регулятора.
Таким чином газорозподільні компанії дещо підвищать тарифи. Однак, як запевнив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, після перегляду тарифи залишаться фактично на нинішньому рівні.
Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.
А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.
Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.
Також нагадаємо, що керівники ТЕЦ б'ють на сполох: нові ціни на газ можуть призвести до зупинки виробництва електроенергії.