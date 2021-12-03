Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ

За словами очільника «Нафтогазу», на ситуацію з цінами на газ має вплинути реформа з підвищення енергоефективності

Зараз в Україні діє фіксований тариф на газ, який визначається на рік

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, що з квітня 2022 року ціни на газ можуть суттєво знизитися. Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна.

«Зараз в принципі є очікування, що починаючи з кінця квітня ціни (на газ, – ред.) будуть знижуватися. Навіть зараз, якщо ми подивимося на форвардні ціни (які визначають наперед, – ред.), вони на наступне літо є набагато нижчими, ніж ціни цієї зими. І потім, якщо ми подивимося на форвардні ціни на наступну зиму, ми побачимо, що ціни будуть суттєво, в рази меншими», – сказав Вітренко.

За словами голови «Нафтогазу», в Україні діє фіксований тариф на газ, який визначається на рік. 1 травня 2022 року спливає термін дії чинної домовленості, і вже тоді встановлять нову річну ціну до 2023 року. Як зазначив Вітренко, такий спосіб фіксації тарифів вигідний для населення.

«Люди не можуть жити, коли в них кожного місяця збільшується або зменшується ціна. Тому ми і запровадили вимогу, щоб в ринковий спосіб, але постачальники визначали ціну на рік, а не на місяць. І це до речі, для українських споживачів було вчасне рішення уряду, тому що якби цього не сталося, то не 7-10 грн платили б, а 30-40 грн», – наголосив Вітренко.

Він також додав, що на ситуацію має вплинути реформа з підвищення енергоефективності: у її результаті населення буде споживати менше газу, і від цього будуть менші платіжки.

Крім того, влада модернізуватиме систему субсидій, адресної, фінансової допомоги людям, які не мають змоги оплачувати високу ринкову ціну.

До слова, сьогодні з'явилися Шокуючі новини від «Нафтогазу». 600 тисяч сімей заплатять в грудні 46 грн за куб газу.

Раніше «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.

Також представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.