Розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі

Стало відомо, скільки заборгували українці за квартплату

У жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50%. Як повідомляє Держстат, підрахували, що нарахування склали 16,4 млрд грн, що на 49% більше, ніж у жовтні 2020 року, коли було нараховано 11 млрд грн.

У жовтні минулого року населення виплатило за комуналку 12,4 млрд. грн – 75,2% від нарахованих.

Зазначається, що борги на кінець цього періоду склали 66,6 млрд грн., що на 4,1 млрд грн. більше, ніж місяцем раніше.

Заборгованість виникла за:

постачання та розподіл природного газу – 26,1 млрд. грн;

подачу теплової енергії та гарячої води – 19,3 млрд. грн;

постачання та розподіл електричної енергії – 7 млрд. грн;

централізоване постачання води та відведення – 6,4 млрд. грн;

управління багатоквартирними будинками – 5,6 млрд грн;

вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг.

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