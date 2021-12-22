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    Як нараховується плата за опалення місць загального користування? Роз'яснення фахівців

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    Нарахування за опалення МЗК додаються до решти складових у рахунках - Як нараховується плата за опалення місць загального користування? Роз'яснення фахівців
    Нарахування за опалення МЗК додаються до решти складових у рахунках
    фото з відкритих джерел

    Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування, розподіляється між усіма квартирами будівлі

    У рахунках за опалення для мешканців багатоквартирних будинків, окрім нарахування за безпосереднє опалення квартир, також щомісяця нараховується певна сума для опалення місць загального користування. Про це нагадує Центр комунальних сервісів.

    Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення місць загального користування (МЗК) та допоміжних приміщень у будівлі, визначається на підставі показань вузлів розподільного обліку теплової енергії, вузлів розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді) або приладів-розподілювачів теплової енергії у разі оснащення ними 100 % МЗК та допоміжних приміщень.

    У разі відсутності вузлів розподільного обліку у МЗК та допоміжних приміщеннях будівлі обсяг теплової енергії, витрачений на їх опалення, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі:

    • одноповерхова будівля 20 %;
    • двоповерхова 18 %;
    • триповерхова 16 %;
    • чотириповерхова 14 %;
    • п'ятиповерхова 12 %;
    • шестиповерхова та вище 10 %.

    Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, розподіляється між усіма квартирами будівлі пропорційно до опалюваних площ квартир.

    Зазначимо, що Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг було затверджено наказом Мінрегіонбуду №315 від 22.11.2018р.

    Раніше столична влада запевнила, що кияни платять за опалення менше, ніж минулого року.

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    Теги: тарифи комуналка опалення влада
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    Як нараховується плата за опалення місць загального користування? Роз'яснення фахівців