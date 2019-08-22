«Сумигаз» втрачає кваліфіковані кадри через низькі зарплати новини компаній



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Середньомісячна оплата праці в «Сумигаз» становить 7 627 грн

Через заморожені тарифи зарплата фахівців «Сумигаз» на 23% менша середньої по промисловості Сумщини, що є причиною плинності кадрів. Лише за 7 місяців поточного року звільнились 153 фахівці. Відтік працівників на підприємстві склав 8%.

Нині критична ситуація з відтоком кадрів спостерігається у всіх газорозподільних компаніях держави. Через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тарифи на розподіл природного газу. Саме в ньому закладено фонд оплати праці, зарплати на підприємствах «заморожені» на рівні 2016 року. Так при діючій ціні природного газу АТ «Сумигаз» отримує лише 54 копійку.

Середньомісячна оплата праці в «Сумигаз» становить 7 627 грн, у той час як у Сумській області середня зарплата – 9134 грн, а у промисловості – 9 903 грн на місяць.

Всі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ та відповідно конкурентного рівня заробітної плати, наразі залишаються без розгляду.

А для забезпечення функціонування майже 12 тис. км газопроводів, обладнання на них, розподілу газу до споживачів Сумщини необхідні спеціалісти високого рівня кваліфікації. Нині в компанії є низка вакантних посад. Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі з експлуатації та ремонту газопроводів та обладнання на них, майстри і водії.

Минулого тижня в АТ «Сумигаз» відбулись відкриті обговорення проекту тарифу на розподіл природного газу на 2019 рік. Протокол результатів обговорення направлений для розгляду НКЕРКП.