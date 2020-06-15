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    Економіка та фінанси

    Світовий банк визначився з датою розгляду питання про кредит для України

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    Кошти -&nbsp;$0,7-$1 млрд - мають надійти в Україну в поточному році - Світовий банк визначився з датою розгляду питання про кредит для України
    Кошти - $0,7-$1 млрд - мають надійти в Україну в поточному році

    Рада директорів розглядатиме питання надання кредиту 26 червня

    Рада директорів Світового банку 26 червня розгляне можливість виділення Україні кредиту.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на порядок денний зборів ради директорів, розміщений на його сайті.

     Зазначається, що гроші кредиту мають піти на економічне відновлення (Economic Recovery DPL).

    Обсяг кредиту в опублікованих матеріалах поки відсутній, однак згідно з матеріалами нової програми stand by Міжнародного валютного фонду на $5 млрд, схвалення якої уможливило розгляд цієї позики, його розмір може скласти $0,7-$1 млрд.

    Кошти мають надійти в Україну в поточному році.

    Як повідомлялося, 12 червня в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ.

    Зазначимо, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. До кінця року Україну очікує ще 1,2 млрд євро від Єврокомісії і 1 млрд доларів від Світового банку.

    Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

    Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

    Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

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