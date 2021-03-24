Що буде з тарифом на електроенергію з 1 квітня? Стали відомі плани уряду

За прогнозами Міненерго, після 31 березня вартість електроенергії могла зрости майже вдвічі…

Кабінет міністрів може на певний час продовжити покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії якого завершується 31 березня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще якийсь час. Про такі наміри повідомив комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов.

«Наскільки я знаю, буде продовжено (ПСО). Існує декілька версій на майбутнє, але я не можу їх коментувати», – зазначив Олег Ларіонов під час онлайн-дискусії в Energy Club на тему проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. Проте під час виступу Ларіонов заявив, що «однією з головних проблем на енергоринку є необґрунтована ціна для населення та перехресне субсидіювання, яке раніше покривала промисловість, а тепер генерація».

У разі неприйняття рішення про продовження ПСО ціна на електроенергію для побутових споживачів почала б формуватися на ринкових умовах. Міненерго вважає, що це призвело б до різкого – більш ніж у 2,5 раза, зростання ціни на електричну енергію для населення – до 3,30 грн за кВт-год.

Доцільно нагадати, що з 1 січня 2020 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт-годину) на перші 100 кВт-год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт-години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф має діяти до 31 березня 2021 року. За прогнозами Міненерго, після 31 березня вартість електроенергії могла зрости майже вдвічі, адже за даними в.о. міністра Юрія Вітренка, навіть після підвищення ціни будуть приблизно вдвічі нижчі реальних ринкових цін на електричну енергію.

«Главком» писав про те, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно з НКРЕКП планує удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт-годину – це питання часу.

Читайте також: