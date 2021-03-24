МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії

В разі схвалення пакет додасть суттєвий прямий приріст ліквідності для національних економік без зростання боргового тягаря

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що до червня представить план розширення ресурсів МВФ на 650 мільярдів доларів.

Про це йдеться в заяві Георгієвої.

«Я маю намір до червня подати на розгляд ради керуючих формальну пропозицію нового виділення на 650 мільярдів доларів», – наводяться слова Георгієвою в прес-релізі.

За її словами, первинне обговорення закінчилося «дуже надихаюче».

«Нове виділення спеціальних прав запозичення буде корисно всім нашим країнам-членам і підтримає відновлення глобальної економіки після кризи з Covid-19», – заявила Георгієва.

За її словами, схвалення нового пакету стане значним додаванням ліквідності для країн-членів, які не додавши при цьому додаткового боргу. Також вивільняться ресурси для країн-членів для боротьби з пандемією, вакцинації та інших заходів, повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавірусу глобальна економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, і водночас більш нерівномірно.

До слова, валютні резерви України у лютому скоротилися майже на $300 млн.