«Червона» зона. Чи буде поліція штрафувати за відсутність маски на вулиці?

Поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок

Штраф за порушення карантинних обмежень становить 17 тис. грн

Громадян, які будуть порушувати вимогу щодо обов’язкове носіння маски на вулицях і в парках у «червоній» зоні карантину, поліція поки що не штрафуватиме. Правоохоронці мають намір проводити профілактичну роботу.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Національній поліції.

Як розповів співрозмовник агентства, поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок в публічних місцях замість виписування штрафів.

«Враховуючи, що штраф становить значну суму – 17 тис. грн, – ми маємо намір зосередитися на проведення профілактичної роботи з громадянами», – зазначив правоохоронець.

Під профілактикою поліція має на увазі усні прохання до громадян виконувати рішення Кабміну щодо карантину.

Нагадаємо, Кабмін запровадив обов'язкове перебування у масках на територіях загального користування в регіонах «червоної» зони карантину.

Станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

Також Кабмін посилив умови в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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