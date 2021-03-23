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    «Червона» зона. Чи буде поліція штрафувати за відсутність маски на вулиці?

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    Поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок&nbsp; - «Червона» зона. Чи буде поліція штрафувати за відсутність маски на вулиці?
    Поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок 
    Фото з відкритих джерел

    Штраф за порушення карантинних обмежень становить 17 тис. грн

    Громадян, які будуть порушувати вимогу щодо обов’язкове носіння маски на вулицях і в парках у «червоній» зоні карантину, поліція поки що не штрафуватиме. Правоохоронці мають намір проводити профілактичну роботу.

    Про це РБК-Україна повідомило джерело в Національній поліції.

    Як розповів співрозмовник агентства, поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок в публічних місцях замість виписування штрафів.

    «Враховуючи, що штраф становить значну суму – 17 тис. грн, – ми маємо намір зосередитися на проведення профілактичної роботи з громадянами», – зазначив правоохоронець.

    Під профілактикою поліція має на увазі усні прохання до громадян виконувати рішення Кабміну щодо карантину.

    Нагадаємо, Кабмін запровадив обов'язкове перебування у масках на територіях загального користування в регіонах «червоної» зони карантину.

    Станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

    22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

    Також Кабмін посилив умови в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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    Теги: Кабмін поліція епідемія карантин коронавірус
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