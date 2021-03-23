«Червона» зона. Чи буде поліція штрафувати за відсутність маски на вулиці?
Штраф за порушення карантинних обмежень становить 17 тис. грн
Громадян, які будуть порушувати вимогу щодо обов’язкове носіння маски на вулицях і в парках у «червоній» зоні карантину, поліція поки що не штрафуватиме. Правоохоронці мають намір проводити профілактичну роботу.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Національній поліції.
Як розповів співрозмовник агентства, поліцейські будуть проводити профілактичну роботу з громадянами щодо носіння масок в публічних місцях замість виписування штрафів.
«Враховуючи, що штраф становить значну суму – 17 тис. грн, – ми маємо намір зосередитися на проведення профілактичної роботи з громадянами», – зазначив правоохоронець.
Під профілактикою поліція має на увазі усні прохання до громадян виконувати рішення Кабміну щодо карантину.
Нагадаємо, Кабмін запровадив обов'язкове перебування у масках на територіях загального користування в регіонах «червоної» зони карантину.
Станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.
22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.
Також Кабмін посилив умови в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.
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