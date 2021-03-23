Київщина в «червоній» зоні: як працюватиме транспорт

У Київській області не зупинятимуть транспорт

Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів можуть здійснюватися при заповнюванню 50% сидячих місць

На Київщині під час жорсткого карантину не будуть зупиняти роботу громадського транспорту.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін у Facebook.

«Що важливо: на рівні Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС ми прийняли рішення не зупиняти роботу громадського транспорту», – написав він.

Володін зазначив, що регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів можуть здійснюватися при заповнюванню 50% сидячих місць.

«Однак регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в автомобільному та залізничному транспорті, а також тролейбусах в межах нашого регіону можуть здійснюватися виключно у кількості 50% місць для сидіння», – додав він.

Нагадаємо, Кабмін запровадив обов'язкове перебування у масках на територіях загального користування в регіонах «червоної» зони карантину.

Станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

Також Кабмін посилив умови в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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