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Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго

Дарія Демяник
glavcom.ua
Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго
Тариф має покривати всі фактичні видатки компаній, щоб енергосистема мала необхідну їй генерацію
фото: depositphotos.com

Влада вивчає можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів

Тариф на електроенергію для населення має покривати витрати державного «Енергоатома» та «Укргідроенерго», щоб Україна була забезпечена власними генеруючими потужностями. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Зокрема він пояснив, що фінансове навантаження з підтримки пільгового тарифу на електроенергію для населення лежить на державних компаніях «Енергоатом» та «Укргідроенерго». За таких умов тариф має покривати всі фактичні видатки цих компаній, щоб енергосистема мала необхідну їй генерацію.

«Питання тарифу є завжди з двох сторін. З однієї сторони, треба розуміти, що це питання надходжень за цим тарифом, а з іншої – він повинен покривати фактичні видатки для того, щоб компанії могли своєчасно виконувати всі необхідні технічні заходи для того, щоб ми мали генерацію і основували свій баланс на генерації всередині країни, а не збалансовувалися імпортом з суміжних країн», – наголосив Колісник.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

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Теги: енергетика НКРЕКП тарифи Міненерго електроенергія Енергоатом Україна Укргідроенерго населення

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