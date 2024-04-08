Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками

Призивати будуть не всіх

Мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Але призивати будуть не всіх. Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Сергій Іонушас.

«Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі», – зазначив Іонушас.

За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради внесли законопроект №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану.

Читайте також: Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК

Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.