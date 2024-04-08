Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми

Міністр енергетики України зазначив, що кращим захистом для енергосистеми є надійні системи протиповітряної оборони

Міністр енергетики Литви запропонував розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

«Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні», – сказав Галущенко.

Міністр енергетики України зазначив, що технічну допомогу надає багато інших країн та уточнив, що кращим захистом для енергосистеми є надійні системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Росія знищила 80% ТЕЦ України за останні тижні через продовження енергетичного терору та ракетних ударів по енергетичних об'єктах.

«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей», – заявив Шмигаль.

Він також вказав, що Україні дуже б допомогли у відновленні постраждалих блоків електростанцій запчастини від старого обладнання радянського типу, яке є в Естонії.