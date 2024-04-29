Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міненерго: Минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей у систему

Дарія Демяник
glavcom.ua
Міненерго: Минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей у систему
Українська енергосистема отримала потужності завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію
фото: depositphotos.com

Колісник наголосив, що зараз продовжується підрахунок збитків, які завдала Росія своїми останніми атаками по енергосистемі

Завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

«Те незначне підняття тарифу, яке відбулося у 2023 році, дало змогу додати енергосистемі 3 ГВт, які дали нам можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон», – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що тоді була змога фінансово збалансувати економічно суб'єктів ринку електроенергії і за рахунок чого у них була достатня фінансова спроможність на відновлення після минулорічних атак. Колісник наголосив, що зараз продовжується підрахунок збитків, які завдала Росія своїми останніми атаками по енергосистемі.

Він додав, що вже зрозуміло, що фактично втрачено до 7 ГВт потужностей, які потрібно компенсувати шляхом відновлення об'єктів.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

Читайте також: Уряд подовжив пільгову ціну на електроенергію для населення
Теги: росія НКРЕКП газ тарифи Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Який вигляд матиме Перемога для України?
Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій. Але якою ціною?
21 квiтня, 17:30
Митрополит Сімферопольський та Кримський УПЦ (МП) Лазар (Швець)
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
3 квiтня, 16:21
Політик пояснює, що на сьогодні кожна країна окремо сама вирішує, скільки і чим допомогти, але такий підхід не працює: потрібен колективний план для перемоги
Експрем’єр Литви назвав суму військової допомоги, яку мала б отримувати Україна від Заходу
3 квiтня, 19:27
Безпілотники мають прийти на фронт цього року
Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України
5 квiтня, 13:11
Російські спецслужби готують теракт
Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів
5 квiтня, 00:25
7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування
Нічна атака на Україну, місцеві вибори у Польщі: головне за ніч
8 квiтня, 06:23
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
8 квiтня, 06:59
Словаччина загрожує зупинити перехід сільськогосподарської продукції з України до інших країн ЄС
Словаччина пригрозила забороною на ввезення 14 українських продуктів
11 квiтня, 18:01
На думку журналістів, арешт заступника міністра оборони Росії Іванова ознаменував зрушення в долі Шойгу
Дерибан влади у Кремлі: Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу
Вчора, 11:59

Економіка

Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго
Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго
Міненерго: Минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей у систему
Міненерго: Минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей у систему
Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше
Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше
Радники Трампа розробляють санкції проти країн, які відмовляються від долара
Радники Трампа розробляють санкції проти країн, які відмовляються від долара
Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження
Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження
Підвищення акцизів на бензин та дизпаливо. Що задумав уряд і які наслідки це матиме?
Підвищення акцизів на бензин та дизпаливо. Що задумав уряд і які наслідки це матиме?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
14K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
7377
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
6765
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини
5970
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua