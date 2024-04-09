Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування

Пакет Swisscom для біженців з України, як і раніше, залишиться безкоштовним, але буде введено низку обмежень

Швейцарська телекомунікаційна компанія Swisscom вирішила внести зміни до умов використання безкоштовного пакету послуг, призначеного для українських біженців. Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії.

Пакет, як і раніше, залишиться безкоштовним, проте будуть введені певні нововведення. Тепер він буде діяти протягом одного місяця і включатиме наступні послуги:

Безлімітний інтернет (з обмеженням швидкості після 10 ГБ трафіку);

900 SMS-повідомлень;

Безлімітні дзвінки Швейцарією та Україною протягом 900 хвилин;

90 хвилин для дзвінків за межі Швейцарії.

Крім того, кожен користувач зможе підключати додаткові послуги, такі як роумінг, через особистий кабінет, якщо планує подорожувати за кордон. Ці зміни стосуватимуться тих, хто отримав номер телефону до 1 грудня 2022 року.

Клієнти, які оформили номер після зазначеної дати, автоматично були підключені до цього тарифного плану, тому для них умови залишаються незмінними. Перехід користувачів на новий тариф здійснюватиметься поетапно групами. Усі отримають відповідне SMS-повідомлення.

До слова, населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років завдяки рекордній імміграції, в тому числі тисяч людей з охопленої війною України. Про це пише Reuters із посиланням на попередні дані Федерального статистичного управління Швейцарії. Зазначається, що до кінця 2023 року постійне населення країни збільшилося на 145,4 тис. осіб до більш ніж 8,96 млн, тобто на 1,6%. Без українців приріст становив би 1%.