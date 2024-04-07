Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти сконцентрвали зусилля на двох напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти сконцентрвали зусилля на двох напрямках – Генштаб
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби на фронті зафіксовано 67 бойових зіткнень

Триває 774-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це 7 квітня у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ Харківської області та по місту Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаудару в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Диліївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Зміївка, Кринки, Тягинка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Як повідомлялося, активні бої точаться також і за Часів Яр на Донеччині. За словами офіцера Збройних сил України Миколи Мельника, окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу.

До слова, Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський переконував, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак імовірно, Росія готує новий наступ.

Нині ж, на думку британських розвідників, росіяни дещо знизили темп свого наступу на фронті в Україні. Прицинами цього можуть бути втрати окупаційної армії і так звані «вибори президента РФ». 

Читайте також: Харків, Суми, Київ… Детальний розбір «нового наступу Путіна»
Теги: Харків Костянтинівка авіація Херсон місто озброєння населення ворог Вугледар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Ворог намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Вчора, 20:26
Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО повинні підтримувати Україну протягом багатьох років
Генсек НАТО припустив, що Україні доведеться йти на компроміси з Росією
Вчора, 22:34
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень на фронті
Генштаб повідомив, на якому напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону
Сьогодні, 07:22

Події в Україні

Окупанти сконцентрвали зусилля на двох напрямках – Генштаб
Окупанти сконцентрвали зусилля на двох напрямках – Генштаб
Український дрон уперше в історії вразив систему «Ураган» на території Росії
Український дрон уперше в історії вразив систему «Ураган» на території Росії
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
На Харківщині ворог змінив тактику обстрілів: влада заговорила про примусову евакуацію населення
На Харківщині ворог змінив тактику обстрілів: влада заговорила про примусову евакуацію населення
На території Запорізької АЕС вибухнув дрон
На території Запорізької АЕС вибухнув дрон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових
18K
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
13K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9924
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати
8931
Битва за Краматорськ. На що розраховує Росія
7928
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Вчора, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua