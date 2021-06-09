З початку 2021 року «Криворіжгаз» зафіксував 137 випадків незаконного використання газу

«Споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж несе загрозу життю і здоров'ю»

За п’ять місяців 2021 року АТ «Криворіжгаз» виявило 137 випадків несанкціонованого використання газу. З них 46 шляхом врізки у систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 1,55 млн. гривень донарахованих збитків.

Згідно з вимогами Кодексу ГРМ, за незаконне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати завдані газорозподільній компанії збитки. У середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 25,5 тис. гривень.

«У першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж, не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих», – зазначив технічний директор АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Було також встановлено 90 фактів втручання у роботу газових лічильників побутовими споживачами. Таким порушникам здійснено донарахування на суму понад 1,54 млн. гривень

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється за підтвердження факту крадіжки газу. Якщо втручання у роботу лічильника не підтверджено експертизою, то споживач не сплачує її вартість.

У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни до Кодексу ГРМ. Згідно зі змінами, за втручання у роботу лічильника з простроченим терміном повірки, споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того чи прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи – близько 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується у кожному випадку індивідуально.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.