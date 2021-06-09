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    У Голландії відкрито перший в країні водневий демонстраційний будинок

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    Генеральний директор компанії Kiwa Пол Хесселінк побудував водневий будинок і тепер садить дерево &nbsp; - У Голландії відкрито перший в країні водневий демонстраційний будинок

    Генеральний директор компанії Kiwa Пол Хесселінк побудував водневий будинок і тепер садить дерево

     

    Фото: h2-view.com

    Інноваційний будинок призначений для навчання фахівців в області газового господарства

    Міжнародна компанія Kiwa і голландська енергетична мережева компанія Alliander відкрили в нідерландському місті Апелдорн перший в країні водневий демонстраційний будинок, названий «Центр вивчення водню», – повідомляє H2 View.

    Демонстраційний центр зовні виглядає як звичайний житловий будинок, тільки система опалення та обладнання на кухні може працювати на екологічно чистому водні. У «Центрі вивчення водню» є два котла центрального опалення, один з яких працює на водні, а інший – на звичайному природному газі, і система опалення може бути підключена до вибраного котла в демонстраційних або навчальних цілях.

    Інноваційний будинок призначений для навчання технічних фахівців і монтажників, щоб допомогти їм з переходом в житлових районах з природного газу на водень. Це необхідно, тому що потреба в технічних спеціалістах, які можуть працювати з воднем, в майбутньому буде зростати.

    «Уряд Нідерландів ухвалив рішення, що до 2050 року всі будинки в нашій країні повинні бути позбавлені від природного газу. Ми розглядаємо водень як один з головних варіантів для заміни викопного палива. Треба показати, як це виглядає на практиці. За допомогою цього демонстраційного будинку ми даємо можливість домовласникам, постачальникам і політикам випробувати все це на собі», – сказав виконавчий директор Alliander Даан Шут.

    «Потреба в професіоналах, які здійснять енергетичний перехід на практиці, швидко зростає. Цей демонстраційний будинок пропонує технічним фахівцям всі необхідні можливості для навчання, щоб ще на крок наблизити Нідерланди до досягнення цілей в області клімату», – сказав у свою чергу генеральний директор Kiwa Пол Хесселінк.

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    Теги: Нідерланди опалення навчання будинок водень
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    У Голландії відкрито перший в країні водневий демонстраційний будинок