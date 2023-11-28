Теплова генерація залишається вразливою навіть після відновлень та ремонтів, – «Гарантований покупець»

Енергетики роблять все можливе, щоб втримати стабільність енергопостачання в цьому сезоні

Під керівництвом Міністерства енергетики була проведена наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія

Внаслідок значних руйнувань енергооб’єктів через енергетичний терор росіян теплова генерація залишається вразливою навіть після відновлень та ремонтів.

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Про це заявив виконуючий обов’язки директора державного підприємства «Гарантований покупець» Артем Некрасов.

Зокрема він пояснив, що в березні цього року українська енергосистема вийшла з опалювального сезону в дуже важкому стані. Було пошкоджено понад 50% генерації та мереж.

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Некрасов додав, що під керівництвом Міністерства енергетики була проведена наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія, завдяки чому вдалося додати в енергосистему 1,9 ГВт потужностей.

«Що ж стосується теплової генерації, як ви знаєте, вона зазнала дуже значних пошкоджень, було знищення чи пошкодження понад половини потужностей. І, звісно, навіть після часткового відновлення та ремонтів вона вразлива», – підкреслив очільник «Гарантованого покупця».

Водночас він наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб це не вплинуло на стабільність енергопостачання в цьому сезоні.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.