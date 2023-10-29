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Ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині
Полтавську  область атаковано керованою авіаційною ракетою Х-59
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під вогонь окупантів потрапив Миргородський район

Вранці 29 жовтня на Полтавщині пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські загарбники завдали ракетного удару по Миргородському району. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

«За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Всі служби працюють на місці», – написав очільник області.

Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що Полтавську область атаковано керованою авіаційною ракетою Х-59 із літака Су-34 з повітряного простору Білгородської області РФ.

«Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків», – додали повітряники.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО.

Крім того, вночі 29 жовтня російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО. 

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: Полтавщина російська ракета обстріл

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