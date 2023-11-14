Британська розвідка назвала тактику російських окупантів на зиму

З наближенням зими цілком імовірно, що доступ Росії до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових факторів її оперативної діяльності в Україні

Російська артилерія вже досягла успіху в боях з «Краснополем», часто використовуючи його для точної поразки окремих українських машин

Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням «Краснопіль-М2» та покращить характеристики снарядів для стійкості до поганих погодних умов. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними британської розвідки, російська артилерія вже досягла успіху в боях з «Краснополем», часто використовуючи його для точної поразки окремих українських машин.

Разом з тим, російська оборонна промисловість неспроможна виробляти достатньо звичайних боєприпасів. Заплановане збільшення виробництва «Краснополя», швидше за все, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія використовує безпілотні літальні апарати для позначення цілей для «Краснополя», спрямовуючи на ціль лазерний промінь. Однак хмарність стала ключовим фактором, що обмежує ефективність снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити енергію лазера і маневрувати для удару», – йдеться в повідомленні.

У міноборони Британії вважають, що російська промисловість, ймовірно, спробує покращити льотні характеристики «Краснополя» та скоротити час лазерного наведення снаряда.

«З наближенням зими цілком імовірно, що доступ Росії до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових факторів її оперативної діяльності в Україні», – зазначає британська розвідка.

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.