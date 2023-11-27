В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:22 оголошена масштабна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів, росіяни підняли у небо літак Міг-31К.

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Карта тривог має такий вигляд:

Триває 642-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення.

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За добу загалом ворог завдав ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.