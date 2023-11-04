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За добу дев’ять областей України зазнали російського терору: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу дев’ять областей України зазнали російського терору: яка ситуація в регіонах
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
фото: ДСНС

Окупанти гатять по мирних мешканцях України ракетами, дронами та з артилерії

Минулої доби російські окупанти продовжували ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовували тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, здійснюючи обстріли цивільних об’єктів України. Так, за добу ворожих обстрілів зазнали дев’ять областей нашої держави. Про ситуація в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів ( 61 вибух). Ворог стріляв із артилерії та мінометів по Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів з артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Великописарівська та Юнаківська громади. Попередньо — без наслідків.

Учора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 116 вибухів – з мінометів, артилерії, РСЗВ та атаки дронів-камікадзе (2 вибухи). Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська, Есманська громади. У Зноб-Новгородській громаді в результаті мінометного обстрілу згорів житловий будинок. Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Запорізька область

Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено дев’ять місцевих жителів. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу. Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах області. 102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також військовослужбовці РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ. Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Уночі під вогнем ворожої артилерії знов була Нікопольщина. Агресор бив по Червоногригорівській громаді та по Марганецькій. Понад пів десятка снарядів поцілили по тамтешніх населених пунктах. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.

Сім разів протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів. Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 13 гаражів і шість авто. Понівечені вісім приватних будинків, шість господарських споруд, лінії електропередач, комунальне підприємство.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили близько десять атак ворога біля Синьківки та Іванівки.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове.

Учора вдень окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Зафіксовано влучання у фундамент раніше зруйнованого житлового будинку, пошкоджено будівлю на території заводу. Також вчора ворог завдав ракетного удару ракетою Х-38 по м. Куп'янськ, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Ввечері було обстріляне с. Благодатівка Куп'янського району, інформація про руйнування та постраждалих осіб не надходила. Дані уточнюються.

Луганщина

Загарбники відновили наступальні дії на Стельмахівку на Сватівщині, але без успіхів. Минулої доби ворог завдав ударів по Надії та території Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 136 обстрілів (538 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 13 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Селидове, смт Курахівка, смт Курдюмівка, с. Іванопілля, с. Карлівка, с. Ласточкине, с. Нетайлове, с. Новоселівка Перша, с. Новоукраїнка, с. Орлівка, с. Соловйове. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), чотири ЛЕП, газопровід, три господарчі споруди, цивільний автомобіль.

Миколаївщина

Учора вдень та сьогодні вночі фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 97 обстрілів (516 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (15 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області.

Учора зранку ворог обстріляв с. Дніпровське. Травми середньої тяжкості отримала 68-річна жінка. Її доставили до лікарні. Після обіду окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Під вогонь потрапили троє чоловіків, які знаходилися на вулиці. У 72-річного херсонця діагностували поранення черевної порожнини та стегна, у 62-річного – травмована нога та спина. Ще один містянин, 60 років, дістав поранення гомілки. Потерпілих шпиталізували. Всього за добу по області: п’ять людей дістали поранення.

Теги: окупанти війна обстріл Україна

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